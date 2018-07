Organizan beneficios para un niño internado en el hospital Garraham

23/07/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La comunidad termense vuelve a demostrar un gesto de solidaridad, en esta ocasión es a beneficio de un pequeño que se encuentra internado en Capital Federal, donde está llevando adelante un duro tratamiento que le demandará aproximadamente un año. Familiares y vecinos del niño Gerónimo Benjamín Argañaraz están abocados en la realización de una rifa y un desfile solidario, con el objetivo de colaborar con los padres del pequeño. El niño, de apenas siete años, se encuentra afrontando un duro tratamiento, ya que hace tres meses le han detectado que padece sarcoma de Ewing. Esta enfermedad comienza en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos, y el tratamiento para dicha patología incluye quimioterapia y radioterapia, razón por la cual el pequeño debe permanecer aproximadamente un año en la capital de la Argentina. Carlos Ledesma, tío del pequeño contó que, la familia del niño, compuesta por sus padres y una hermanita, se ha trasladado a Buenos Aires, dado que los gastos de ida y vuelta son muy caros, y especialmente no benefician el estado de salud del pequeño. Sus padres, Natalí Ledesma y Carlos Argañaraz, actualmente están desocupados. Ellos recibieron una ayuda del municipio, pero no es suficiente, razón por la cual se ha organizado una rifa que se sorteará este sábado 28, y un desfile solidario para el próximo 2 de agosto. La rifa tiene un valor de 50 pesos, y se sorteará este próximo sábado. Mientras que el desfile solidario será el día 2 de agosto en el Centro Cultural