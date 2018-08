La fe de Pérez: "Se le puede ganar al Barcelona

Fotos EXPECTATIVA. Pablo Pérez cree que si se hacen las cosas bien, hoy se podrá festejar ante el representativo catalán.

¿Se le podrá ganar al Barcelona hoy?, uno de los jugadores de Boca que derrochó confianza en la conferencia de prensa ayer fue Pablo Pérez. El volante dijo que se le puede ganar al conjunto de Lionel Messi, siempre y cuando si se aprovecha los errores y si se hacen las cosas bien.

"Se le puede ganar al Barcelona. Si hacés las cosas bien y aprovechás los errores. Siempre que se hagan bien las cosas en lo táctico, lo defensivo y ofensivo", respectivamente.

Pérez, quien jugó contra el equipo de Messi en la cancha del Barsa, 0-3 para el Málaga, sacó chapa de cara a lo que viene: "Estamos representando al mejor equipo de América y a uno de los mejores del mundo. No podés venir acá a pasarla bien", acotó.

El volante, pieza clave en el habitual 11 de Guillermo, se lamentó por la situación de Messi y la Selección Argentina: "Tuve la oportunidad de compartir Selección con él, es el mejor jugador del mundo. Quiero que sea feliz y que disfrute. Puede hacer lo que quiera, es dueño de su vida. Es una pena que un jugador como él sienta esto. Viene del estrés que tiene la Argentina, la opinión del periodismo".

Y siguió: "No le damos tranquilidad a un jugador así, pareciera que siente tristeza. Es una lástima que el mejor jugador no se sienta cómodo en su casa. Me encantaría que siga hasta los 50 años".