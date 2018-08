Cristina y Rodolfo, ¿juegan a las escondidas?

18/08/2018 -

No son los protagonistas de una telenovela y sin embargo, el público que los sigue noche tras noche en Telefé Noticias, fantasea con que la pareja de conductores inicie una historia sentimental, que ahora es alentada por los rumores que replicó Lío Pecoraro, en "Todas las tardes", y que hablan de una relación que lleva dos meses. Es más, anticipó que hay una foto comprometedora de ambos.

Cristina Pérez salió a desmentir la información e incluso le envió un mensaje a Mercedes Ninci para que lo leyera al aire: "Somos amigos y excelentes compañeros. Los fans nos quieren ver juntos, pero nada que ver. Me separé hace dos meses", escribió en relación a Sebastián Fest.

"No pasa nada entre nosotros más que lo de siempre, que hacemos bromas, que (Rodolfo) Barili es el hombre que más me duró. Una bromita al final del noticiero, pero no sé que les pasó a los demás. No pasa nada, te juro", le dijo después Cristina a Viviana Canosa en su programa radial.

Lo que sucede es que hace 16 años que Cristina y Rodolfo conducen juntos el noticiero de Telefé, y en más de una oportunidad, la tucumana se mostró muy cariñosa con su compañero. Quizás eso fomentó las especulaciones por parte de sus seguidores, quienes usaron Twitter para pedir el blanqueo de la pareja.

El último gesto fue cuando mirándolo a los ojos, antes de terminar el noticiero, Cristina confeso: "Son las cosas del amor, Rodolfo" y "no me arrepiento de este amor".

"Estamos sorprendidos por lo que se desató. Sobre todo porque lo desmentimos y lo dijeron igual. Somos amigos y excelentes compañeros. Pero no somos pareja", había ya dicho a Caras la periodista, y Rodolfo sumó su versión. "No sé cómo nació la versión. Solo somos excelentes compañeros de laburo y amigos. Solo eso", comentó.

Cristina terminó su noviazgo con el periodista Sebastián Fest tras seis meses juntos, y Barili se separó de su mujer después de 15 años de matrimonio. Otro dato para que crezcan las suposiciones.