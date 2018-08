Moria Casán se siente la "salvadora" de "Intrusos"

18/08/2018 -

Moria Casán no tiene pelos en la lengua, ni en público ni en privado, según deja ver en los audios que se filtraron, y que fueron reproducidos por el programa de Fabián Doman y Los Ángeles de la Mañana, en los que en pocas palabras reconoce que gracias a su arribo a "Intrusos", el programa en el que reemplaza a Jorge Rial en la conducción, el público volvió a "engancharse" con los chimentos del espectáculo.

"Son puras felicitaciones. Se empezaron a enganchar de vuelta con Intrusos, que habían dejado de verlo porque estaba muy oscuro y para abajo. Bueno, de hecho, el rating no los acompañaba, perdía con Nicolás Magaldi. Perdía con todos el caballero (por Jorge Rial), pero bueno, son épocas. Siempre ha sido un programa líder y lo bueno que tiene es que ahora la gente se engancha", se la escucha decir a la diva ortomolecular, aunque aún no trascendió con quién estaba hablando.

En lugar de volver sobre sus palabras, Moria admitió ayer en el inicio de "Intrusos" que es su opinión, y que no tenía nada qué aclarar a nadie.

"Sé que salieron unos audios míos hoy (por ayer). Me parece que salieron en el programa de Fabián Doman (Nosotros a la Mañana), en Los Ángeles de la Mañana ¡Me encanta! Aumenta mi yo cada vez más", remarcó la "One".

Y continuó conversando con sus panelistas y con el público: "No tengo que aclarar nada. Vivimos por redes. Además, no puedo levantar el teléfono, me lo avisaron. No lo pude escuchar tanto, no sé. Pero lo que se escucha es lo que se escucha, mi verdad es mi verdad, gente. Es la época de las redes sociales. No sé bien lo que dije, pero lo que digo siempre es lo que siento, así que me ne frega (‘no me importa’ en italiano) lo que piensen".

En sus polémicos audios, Moria remarcó los halagos que recibe desde el primer día que se hizo cargo de la conducción de "Intrusos".

"Desde el primer día fue súper orgánico. Con la historia de vida que yo tengo, 50 años y estoy viva, y aggiornada. ¿Quién hay como yo? No hay minas, están todas destruidas, minas mucho más chicas que yo, decadentes, pobrecitas las que han trabajado con el físico, que le dieron bola al físico, después se les cayó todo y se les terminó el tren, se les fue. Bueno, yo apoyé en otra cosa y para mi es súper. Te ven toda renovada, con buena figura, todo, es bastante", manifestó.

En otro tramo, se refirió a su aporte al programa que lleva varios años conduciéndolo Jorge Rial, quien ahora decidió tomarse cuatro meses de vacaciones.

"Todas las personas, los capos, hasta Tinelli me dicen ‘Moria, humanizaste al panel. Es extraordinario. A mí me fascina cómo hacés Incorrectas, pero me fascina más ver cómo hacés Intrusos, será porque tenés más tiempo, es como un guante para vos. Es impresionante cómo lo dinamizaste’", confesó que le dicen a diario.

Además, aseguró que ella misma quería un cambio. "Después de mucho tiempo siempre la misma cosa en la tele, la felicidad de irme del Bailando, me sentía un decorado. ¿Vas a pelear con cuanto cada cuatro de copa hay? Basta, me harté. Amé ese programa mientras lo hice, pero mirá qué bien, ¿no? Cuando yo decido cosas digo ‘este año me voy a dedicar a la tele y así fue’, por lo menos hasta ahora".