Nazarena reveló que Palermo le regaló un auto

18/08/2018 -

"Una tarde me llama la señora Nazarena Vélez porque un jugador muy importante, en ese momento un mega jugador, era el top de la Argentina, le había mandado de regalo un auto de alta gama. Le dije: ‘Qué bueno te felicito’. Y ella me dijo: ‘No, se lo voy a devolver. Qué se piensa. Todo lo que yo tengo me lo tengo que ganar yo’’, recordó Marcelo Polino en su programa "Los especialistas del show", con la presencia de Nazarena en el estudio televisivo, quien sorprendió al dar la pista acerca de quién se trataba: "Es un barrio", dijo Vélez, y Polino remató: "Martín". El romance habría durado muy poco. Y es pasado.