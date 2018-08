El actor cubano William Levy se incorpora al reparto de la serie "Star"

21/08/2018 -

El actor cubano William Levy anunció que se incorporará al reparto de la serie musical "Star", una producción televisiva en la que compartirá escenas con Queen Latifah y Benjamin Bratt.

"Después de cinco años de estar ausente en la televisión y de recibir sus mensajes preguntándome cuándo regresaba, pues aquí les dejo saber que he decidido regresar nuevamente", señaló el intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

"Los quiero y les agradezco siempre el cariño que me brindan día a día. Espero lo disfruten", añadió.

Levy también apuntó que "no podría estar más agradecido" a Lee Daniels, creador de "Star", y al gigante audiovisual Fox por darle "una excelente razón" para volver a la pequeña pantalla.

Tras participar en varias telenovelas, Levy aprovechó en 2012 su participación en el "reality" "Dancing with the Stars" para presentarse ante el público anglosajón, lo que le sirvió para hacerse un hueco en pequeñas producciones de Hollywood, antes de participar en proyectos de mayor envergadura como "Resident Evil: The Final Chapter" (2016).

"Star", que gira en torno de tres jóvenes que tratan de abrirse camino en el mundo de la música, estrenará a finales de septiembre su tercera temporada.