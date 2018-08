¿Celos o envidia de Jolie con Amal Clooney?

21/08/2018 -

Brad Pitt no está solo. Angelina Jolie ahora tiene una nueva enemiga. Se trata de la libanesa Amal Clooney (foto), de quien la actriz está "locamente celosa", según sus amigos más cercanos, "porque cree que se ha robado su identidad" como la activista más destacada del mundo. "Angelina odia toda la atención que recibe Amal. Es inteligente, elegante, tiene una familia hermosa y está haciendo un importante trabajo en derechos humanos", dijo una fuente a Page Six. Jolie también está furiosa porque sus ex amigos George Clooney y Amal hayan tomado partido públicamente a favor de Pitt en la disputa legal por la custodia de sus seis hijos.