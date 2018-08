¿Qué dijo Nicolás Cabre sobre el "debut" de su hija Rufina en las redes?

Fotos Nicolás Cabré.

Hoy 13:09 -

Eugenia "La China" Suárez siempre cuidó de exponer a sus hijas en los medios y sobre todo en las redes sociales, pero hace poco presentó a ambas a través de Instagram.

Con diferencia de días, la mujer de Benjamín Vicuña mostró los rostros de Magnolia y Rufina, causando furor en sus seguidores, quienes celebraron la decisión de mostrarlas al público.

Uno de los más sorprendidos por la decisión de la actriz fue su ex pareja, el actor Nicolás Cabré, padre de Rufina, quien es obsesivo con la privacidad. ¿Qué dijo al respecto?

"Uno cuando es padre, las decisiones se toman de a dos, son decisiones que se hablan. Yo tengo, por suerte, una gran relación con la China, nos llevamos bien. A veces estamos de acuerdo, y a veces no. Pero cuando uno está separado, éstas son cosas que pasan. Tenés que aprender a comunicarte, a expresarte y a escuchar", dando a entender que no compartió la decisión.

Mi budita amada Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 27 Ago, 2018 a las 6:55 PDT

"Yo lo resumo así. No todo es blanco y negro, están los grises y te tenés que apoyar en eso. Tenés que entender las necesidades del otro y fijarte qué es lo mejor para Rufina siempre. Después, entender y aceptar algunas cosas, por más que esté de acuerdo o no. Tengo la suerte y la paz de llevarme súper bien con la China, poder hablarlo y no tener conflictos", agregó.

Nicolás y Eugenia se conocieron cuando grabaron juntos "Los Únicos". En el medio, él se divorció de Eugenia Tobal y la China quedó embarazada. Sin embargo, a tres meses del nacimiento de Rufina, la pareja se separó.