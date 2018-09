Henry Cavill cuelga la capa de Superman definitivamente

13/09/2018 -

Henry Cavill, que interpretó a Superman en tres películas para el estudio Warner Bros, no volverá a interpretar al hombre de acero, informó la revista The Hollywood Reporter. Fuentes consultadas por la publicación aseguran que el actor colgó la capa tras aparecer en "Man of Steel" (2013), "Batman v. Superman" (2016) y "Justice League" (2017). El estudio intentó contar con Cavill para una aparición en "Shazam!", un título basado en los cómics de DC, pero las negociaciones entre los representantes del intérprete y el estudio no llegaron a buen puerto.