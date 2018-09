Actor reveló que le daba asco besar a Thalía porque tenía mal aliento

17/09/2018 -

Han pasado muchos años desde la exitosa telenovela mexicana "María Mercedes", pero Thalía sigue dando qué hablar, o por lo menos sus compañeros la continúan recordando en las entrevistas. Eso sucedió con Arturo Peniche, con quien la cantante y actriz protagonizó la primera de las tres novelas que llevaron el nombre de María.

En una charla con la prensa, el actor que le daba vida a Jorge Luis del Olmo Morantes, reveló que Thalía tenía muy mal aliento. A la cantante le encantaban las comidas picantes y siempre caía al set de grabación con un olor bastante fuerte.

"A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo", comentó a "Suelta la sopa".

Pero un día, Peniche logró vengarse. Le pidió ayuda a un utilero de la productora. ‘Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso", recordó.