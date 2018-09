Marcelo Polino extraña a una compañera

17/09/2018 -

Después de ocho años formando parte del show de Marcelo Tinelli como jurados del Bailando, esta vez Marcelo Polino se separó de Moria Casán y, según admitió, siente su ausencia. "Obvio que se la extraña. Con ella nos íbamos a comer juntos cuando terminaba el programa y seguíamos hablando de todo. Si bien nos hablamos todo el tiempo, pero no tenerla al lado después de ocho años hace que se la extrañe", le dijo a Pricimiasya.

Y agregó: "Yo soy el más antiguo, le voy dando la bienvenida a los que van viniendo. Con Florencia (Peña) nos conocemos desde chicos, empezamos a trabajar casi juntos. Es divina y le pone mucho humor. A Laurita (Fernández) la vi desde el primer día que llegó a la empresa, así que todo muy bien".

Siempre polémica, Polino ya hizo uso de la nueva calificación que le permite el certamen de baile más mediático de la TV, el "menos uno". Al respecto, aseguró que hubo una sola pareja que lo deslumbró con su performance. "Hasta ahora de la parejas que han bailando me gusta Flavio, me sorprendió ese despliegue y vestuario. No es que no me lo esperaba, pero hizo un gran show que le dio nivel al programa", remarcó.

Marcelo Polino debutó este año con programa propio en las tarde de El Trece. El rating no lo está acompañando.