Cabré no le dejó un buen recuerdo a su exsuegra

18/09/2018 -

Hace unos días, la cantante Graciela Stefani, madre de Josefina Silveyra, la última novia de Nicolás Cabré, despertó las suspicacias con un posteo en las redes sociales. "No sabes con quién te metiste, poca cosa limitado", escribió mientras en los medios se hablaba de la nueva relación del actor con Laurita Fernández.

Y si bien, consultada por el programa "Involucrados", de América, la cantante negó que el mensaje tuviera como destinatario a Cabré, agregó un comentario que pinta cuál era su opinión sobre el actor. "No me sorprende más nada. Como yerno era ausente y lo vi muy poco", dijo.

Por su parte, Josefina Silveyra última pareja del actor también fue entrevistada por el programa de América y evitó entrar en la polémica: "No hay comentario ni opinión, no manejo la exposición, son cosas que pasan y no quiero comentar nada sobre eso", señaló la joven.