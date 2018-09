Kiss anunció gira despedida tras 45 años en los escenarios

Fotos Kiss anunció gira despedida

Paul Stanley, cantante y guitarrista de Kiss -conocido como el chico estrella- anunció que la nueva gira del famoso grupo, "End of the road", será la de su despedida. El anuncio se conoció en las últimas horas, luego de la participación en la temporada final de "America’s Got Talent".

Algo parecido pasó en el 2000 cuando la banda amagó a retirarse. "No hay más montañas que escalar. Queremos irnos con estilo junto a las personas que nos pusieron aquí, los fanáticos", dijo en aquella oportunidad Gene Simmons, bajista del grupo, al anunciar un tour, que finalmente no fue el final, pero sí la última con los cuatro miembros originales. Dos años después, Kiss volvió a los escenarios.

En junio pasado, Simmons anunció que el año que viene saldrán de gira por el mundo y destacó que será la más espectacular de su historia. Va a durar tres años.

En una entrevista con el diario sueco Expressen, el músico destacó que por el momento no se trata de una gira de despedida. También habló sobre una posible colaboración con Benny Anderson de ABBA. "Quiero escribir canciones con Benny. En pocas horas armaríamos algo. En una hora podríamos tener un tema”.

“Hay un montón de músicos suecos muy buenos. Roxette y ABBA son dos nombres que se me vienen a la cabeza”, agregó Simmons. “ABBA me sorprendió apenas los escuché. Su música es de la más importante que salió de Suecia. A todos en el mundo les gusta el grupo, incluso a Ozzy Osbourne”.