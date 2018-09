Se viene un mes de documentales

23/09/2018 -

El 1 de octubre a las 22, la pantalla de HBO estrenará la séptima temporada de documentales con la presentación de un nuevo largometraje original cada lunes. Esta nueva entrega se extenderá hasta el 19 de noviembre.

ELVIS PRESLEY: THE SEARCHER (Parte 1: se emitirá el lunes 1 de octubre a las 22; y la parte 2: el martes 2, a las 22)

Con sorprendentes tomas rodadas en Graceland, el icónico hogar de Elvis, el documental de dos partes profundiza la vida del "Rey del Rock & Roll" a través de testimonios inéditos con las personas que lo conocieron mejor y fueron profundamente influenciadas por él.

IT WILL BE CHAOS (Lunes 8, a las 22)

Un retrato épico, y a la vez íntimo, de las vidas en tránsito y las consecuencias humanas de la crisis de refugiados que atraviesa el Mediterráneo. Este documental se desarrolla entre Italia y el corredor de los Balcanes, centrándose en dos inolvidables historias de refugiados.

BRILLO BOX (Lunes 15, a las 22)

Muestra cómo esta escultura de Andy Warhol se convirtió en un ícono del arte pop. Todo comenzó en el living de su casa cuando Andy creó 17 cajas que fueron vendidas en 1969 por tan solo mil dólares. En el 2010, la escultura fue vendida por más de tres millones de dólares.

A DANGEROUS SON (Lunes 22, a las 22)

Uno de cada 10 niños estadounidenses sufre trastornos emocionales graves y más de 17 millones han experimentado un problema psiquiátrico. Este largometraje se enfoca en tres familias en crisis.

STOLEN DAUGHTERS: KIDNAPPED BY BOKO HARAM (Lunes 29 a las 22)

Este largometraje cuenta la historia de las jóvenes estudiantes nigerianas que fueron secuestradas en 2014 por el grupo terrorista Boko Haram. El filme registra reuniones con familiares que no veían desde su captura, además del proceso de adaptación por el que atraviesan.

JANE FONDA IN FIVE ACTS (Lunes 5 de noviembre a las 22)

Este documental va al corazón de quién es la actriz y se resume en 21 horas de entrevistas en la que Jane hable del dolor por el suicidio de su madre, la falta de disponibilidad emocional de su padre, 30 años de trastornos alimenticios y tres matrimonios con hombres muy famosos, y completamente opuestos.

SWIPED (Lunes 12 de noviembre a las 21)

Después que la exitosa escritora del New York Times, Nancy Jo Sales, escribiera su articulo "Tinder and the Dawn of the Apocalypse Dating", publicado en Vanity Fair en 2015, profundizó en el tema con este documental que investiga cómo la industria de las citas en el Internet está cambiando la forma como la gente interactúa.

THE OSLO DIARIES (Lunes 19 a las 22)

En 1992, con las relaciones entre israelíes y palestinos en su punto más bajo y cualquier comunicación entre las partes castigada con la prisión, un selecto grupo de israelíes y palestinos se reunieron en Oslo para una serie de reuniones clandestinas, que cambiarían el panorama político del Medio Oriente.