Tras atravesar una dura enfermedad, conmovedor regreso de Avril Lavigne

24/09/2018 -

Avril Lavigne volvió con todo a la escena musical luego de enfrentar una dura batalla contra la enfermedad de Lyme. La artista canadiense presentó "Head Above Water", el primer sencillo que formará parte de su sexto álbum de estudio.

La cantante estuvo alejada de la música durante cinco años, cuando le fue detectada la enfermedad de Lyme, en 2013. Antes de eso, la artista había lanzado su quinto disco y se preparaba para realizar una gira mundial.

"Head above water" es una dramática balada con base de piano, en la que habla de su enfermedad y en cuyo estribillo Avril suplica "Dios, mantén mi cabeza sobre el agua, me ahogo en el fondo, ven a rescatarme, estaré esperando, soy demasiado joven para dormir".

"Es mi vida por lo que estoy peleando, no puedo partir las aguas, no puedo llegar a la orilla, y mi voz se convierte en lo que me hace seguir, no dejaré que esto me tire por la borda", expresa.

"Pasé los últimos años en casa enferma con la enfermedad de Lyme. Esos fueron los peores años de mi vida y viví batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa pelea en música y estoy realmente orgullosa de eso. Escribí canciones en mi cama y grabé la mayoría ahí también", explicó la cantante de 33 años.

"Una noche pensé que me estaba muriendo y acepté el hecho de que iba a morir. Mi mamá se recostó junto a mí en la cama y me sostenía. Me sentía ahogada", agregó en otro extracto del texto. "Debajo de mi respiración rogaba: ‘Dios, por favor ayúdame a mantener mi cabeza fuera del agua’, y en ese momento empezó el proceso de composición de esa canción", comentó.

El mal de Lyme se contrae a causa de una picadura. La artista la contrajo a través de una garrapata en diciembre de 2014. En un inicio los síntomas son fiebre alta y fuertes dolores musculares. Si no se detecta a tiempo podría inclusive llegar a ser mortal.

Ahora, con su fundación, busca ayudar a otros a diagnosticar y prevenir la afección.