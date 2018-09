Jean Carlos: "Antes de diciembre el 'Coo' tendrá sus canciones sonando"

Hoy 17:22 -

En una entrevista con EL LIBERAL, el cantante y compositor dominicano Jean Carlos, explicó qué lo llevó a ponerse en contacto con el artista santiagueño Omar "Coo" Antonio, a quien ayudará a componer sus propios temas, así como con el arreglo de distintos covers para presentarlos con su estilo particular.

"Esto no lo hicimos con la intención de que salga en los medios. Fue con la intención de ayudar. La primera vez que lo escuché, pensé 'es afinado, el ritmo lo tiene en las manos con el güiro, por qué no lo graban'", comenzó diciendo.

Con respecto a los motivos que lo llevaron a tener este gesto con Omar, el reconocido músico dijo que "hay que ayudarlo. No solamente sacarse fotos. Cuando vi su historia, pensé que todo es hasta que te descubran, como me pasó a mí", y continuó: "Es una cuestión de siembra y cosecha. En la vida lo que siembras, cosechas. No podemos ver no más el personaje. Él también necesita ayuda".

Jean Carlos dijo que no siente estar "haciendo algo grande", sino que lo que hace es "cosechar lo que él -Coo- ha sembrado".

Con respecto a la grabación, el impulsor de la fusión entre el cuarteto y el merengue dijo que "la idea es hacerle un par de temas", además adelantó: "Desde el momento que le dije y le hablé sobre eso, vine pensando unas canciones para él y en cómo acomodar algunos covers que ya tiene incorporados. Después, hacer una o dos canciones que sean propias de él. Si las compongo, serán suyas ya que no quiero ningún tipo de crédito", expresó.

El artista radicado en Córdoba, contó que cuando se puso a pensar en algo "que lo represente" a Omar, se le ocurrió una canción que llevaría el nombre “Yo soy Coo”.

Con respecto a los tiempos de producción, contó: "Mi sueño es que antes de diciembre él pueda tener sus temas sonando en todas las radios de Santiago. Que él pueda vivir de eso. Que deje de ser el video, la foto y el saludito. Que vaya y pueda vender su disco en los shows que haga".

Sobre el final, Jean Carlos dijo cómo fue su encuentro con el popular personaje santiagueño: "Estaba sorprendido cuando nos vimos en el cumpleaños de Suncho. Cuando le conté le dije que venía de parte de Dios a decirle esto. Él me dijo 'la verdad que no lo esperaba', y yo le dije que tampoco lo esperaba", contó.

Para concluir, el artista expresó sus deseos: "Quiero que tenga su identidad como 'guarachero' y que los que estén alrededor de él lo cuiden. Él tiene un corazón limpio y noble. Depende de la gente que lo cuide", finalizó.