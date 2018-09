Hermana del "Kun" volvió a apuntar contra "La Princesita"

28/09/2018 -

Cuando parecía que todo había vuelto a la calma en la vida de Karina "la Princesita" Tejeda, luego de que Silvina Luna le pidiera disculpas por haber dado a entender que mientras la cantante estuvo mal con Sergio "Kun" Agüero se veía con "El Polaco" (ex de ambas), la hermana del futbolista volvió a la carga.

"Creo que estuvo con El Polaco, para mí nunca lo dejó de amar. Y ahora se lo debe estar comiendo, porque los dos salen a tirarse flores en los medios cuando antes se sacaban los ojos. No me sorprendería que le haya metido los cuernos y ella sabe muy bien a qué me refiero", señaló Mayra del Castilo Agüero, en una entrevista con la revista Pronto.

Y agregó: "Me molestó que involucrara a toda mi familia en sus problemas con mi hermano. Antes ella decía que Sergio era el amor de su vida y yo jamás me metí. Pero ahora menciona al entorno haciendo referencia a mi familia. Y, claro, yo voy a defender a los míos. Nunca fue auténtica, siempre usó una máscara".

Como se recordará, Silvina Luna aclaró que su comentario tuvo origen en algo que le contó el propio "Polaco", y que no fue un invento suyo para atacar a la ex de su entonces novio.