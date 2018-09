Valeria Bertuccelli sigue su "guerra" con Ricardo Darín

29/09/2018 -

Valeria Bertuccelli volvió con todo contra Ricardo Darín, su ex compañero en la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal".

Meses atrás, la actriz impactó al revelar los malos tratos que recibió de parte del actor mientras trabajaron juntos en la mencionada obra. La denuncia fue durante una entrevista que le realizó el periodista Luis Novaresio en televisión.

"Decidí dejar la obra por dos cosas, porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien", contaba la esposa de Vicentico. Tras ese testimonio, no había vuelto a hablar, pero ahora atacó de nuevo.

El motivo de retomar el tema contra Darín fue la reacción inesperada en los medios de comunicación contra ella por hacer la denuncia. "La sensación fue como una golpiza, del tipo ‘te vamos a dar para que te calles y no se te ocurra volver a hablar’. Estoy volviendo a hablar por eso. A pesar de que me da mucho miedo, pero si no atravieso ese miedo, me va a destruir la vida igual’, explicó en una extensa nota publicada por el diario Página 12.

En este nuevo testimonio, Bertuccelli dio más detalles sobre cómo eran esos maltratos del actor. ‘Trabajaba en situaciones muy tensas: con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo’, dijo y agregó: "Alguna vez escuché decir a alguien en la tele ‘ay, pero por unos grititos’ y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos". Sobre ese empujón, Bertuccelli explicó que "es parte del trabajo de la actuación dejar el cuerpo más flojo para no lastimarte, es algo delicado pero la lógica indica que si yo te empujo más fuerte de lo normal cuando ya hicimos esa escena mil veces, te pido disculpas enseguida. En ese momento, había una tensión tremenda, mi cuerpo estaba lejos de estar flojo y me asustó ver que se llegara a eso. No fue el golpe en sí mismo sino llegar a eso".

La actriz reflexionó sobre su denuncia a su colega: "Si sos inteligente te podés dar cuenta que alguien puede ser muy macanudo pero no por eso estar exento de otro tipo de comportamientos como el que yo describo, que no es acoso sexual, no es violencia física directa, pero fue maltrato igual".