Escándalo: Gianola mandó al frente a Francella por supuesto abuso

Hoy 17:12 -

El escenario de un nuevo capítulo del cruce de acusaciones por acoso en televisión, fue esta vez el programa de Intrusos, donde estuvo invitado Fabián Gianola para hablar de este tema.

Allí, contó su verdad luego de las declaraciones que había hecho la actriz Fernanda Meneses.

En ese contexto, y luego de hacer su descargo, apareció el nombre de Mercedes Funes, quien también denunció una situación similar, aunque sin mencionar al actor.

Cuando le comentaron esto a Gianola, su primera reacción fue de sorpresa. "No recuerdo haber vivido con Mercedes ninguna situación en ese sentido. Trabajé una sola vez con ella cuando tenía 15 años y yo 30 y casi no compartimos escenas", dijo.

Acto seguido, surgió el nombre de Luciana Salazar, quien ratificó una denuncia mediática por abuso que había hecho años atrás, aunque se cuidó de no mencionar a nadie.

"Jamás dije que fue en un teatro. Tenía 22 años cuando pasó eso y no hice la denuncia porque me pude defender sola. No importa quién fue. Fue abuso más que acoso, porque yo era chica y lo hablé con los productores", dijo Luciana y estalló una nueva polémica. Cuando escuchó estas declaraciones, en medio de la nota, Gianola no sabía que su cara estaba ponchada en un recuadro en el extremo inferior derecho de la pantalla.

Allí se nota que el actor menciona al programa Poné a Francella mientras prestaba particular atención a los dichos de Luciana.

Apurado por Moria, Gianola quiso desmentir que no había hecho tal comentario pero luego no le quedó más remedio que admitirlo. "Claro, en el programa de Francella sí, pero no que fue él. Porque (A Luciana) no le pasó en teatro sino en televisión", cerró Gianola.