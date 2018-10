Pamela David: "Macri me desconcierta, pero si vuelve Cristina, me voy"

Notas Relacionadas

Un vehículo terminó consumido por las llamas

Hoy 10:34 -

Pamela David fue entrevistada por Luis Novaresio en su segmento de A24 y dejó algunos pensamientos que tiene sobre la actual gestión del presidente Mauricio Macri y el pasado de la Argentina dirigido por Cristina Fernández de Kirchner.

"A veces Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve sino que todo empeora".

"Las decisiones que toma Macri son lo que quieren ser, creo que todavía no caen en la realidad. No creo que tengan malas intenciones, pero creo que no ven que esto es Argentina, me da esa sensación".

Te puede interesar: Pampita se vengó de Lourdes por llamarla "bolsa de cuernos" y le puso un cero

"No creo que sea un gobierno de ricos, esa definición solo le sirve al kirchnerismo. Debe ser mucho más complejo. Piensan en macro y no en el ciudadano de a pie. Le falta barrio, pueblo, le falta caminar".

"Vidal y Stanley me generan esa confianza, esas ganas de salir adelante. Les creo que les duele el dolor del otro. Me pasa eso con ellas, hago esa diferenciación".

"No me iría de la Argentina. ¿Vuelve Cristina a la presidencia? Me voy. Pero no vuelve. Creo que tenemos un límite. Nos queremos, en el fondo, los argentinos".

"CFK no es la culpable de todos los males, pero sí de muchos. Tiene una capacidad de liderazgo enorme que si lo hubiera aprovechado para el bien..."

"Me dolía cómo imprimían en la sociedad un odio en un discurso. Me duele la gente