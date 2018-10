Laurita y Soledad se sacaron chispas en el Bailando

13/10/2018 -

Después de su reciente separación con René Pérez Joglar, el cantante de Calle 13, y en medio de rumores de romance, desmentidos con el actor uruguayo Nicolás Furtado, Soledad Fandiño regresó a la televisión argentina como participante del show de Marcelo Tinelli. Pero no lo estaría pasando bien. Así lo destacó luego del tenso cruce que vivió con la jurado del certamen, Laurita Fernández, quien es la novia de su ex, Nicolás Cabré.

"No quiero pelearme con nadie y menos con ella. Me gusta pasarla bien y vengo acá a bailar y divertirme. Trato de no escuchar a una persona que tira palos y además me trata como una tarada. El día del duelo encima que estaba nerviosa, me dicen que Laurita había dicho que no sabía a quién era ni a qué me dedicaba, y me cansé", dijo en el programa "Nosotros a la mañana".

Y agregó: "Podés no conocerme, pero googleame y no me lo digas. Si no sabés, informate. Como insistió con eso, le dije que dormía todos los días con alguien que me conoce", en un intento por explicar la razón de haber metido en el medio de la pelea a Nicolás Cabré.

"Si no me conocés, preguntale a tu novio quién soy", había disparado Fandiño antes del duelo de coreografías que protagonizaron en la pista de ShowMatch. "Hacemos cosas más copadas que hablar de nuestros ex", respondió Laurita, quien acompañaba a su madre, Inés Stork, en la "Salsa de tres".

Ante la sorpresa de todos continuaron con los chicaneos. "Si lo extrañás te paso el teléfono", sumó Laura. "Uff... No sabés las ganas que tengo de tener el teléfono", respondió Soledad, dando a entender que no habían terminado nada bien con el actor Nicolás Cabré.

Más tarde, contó en el ciclo de Fabián Doman: "Ella es bailarina profesional y yo no. Le pedí que me diera una crítica constructiva para poder mejorar. Pero en lugar de darme unos tips para mejorar me dijo ‘si no entendiste te lo puedo repetir’, como soberbia’". l