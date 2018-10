Griselda Siciliani se prepara para morir

15/10/2018 -

"Morir de amor" es un thriller romántico de 12 episodios, con mucho melodrama, erotismo, muchas escenas de acción y hasta de ciencia ficción, según lo adelantó la directora del unitario Anahí Berneri, para quien este programa es su debut en la televisión argentina.

Y la musa inspiradora de esta ficción es Griselda Siciliani, quien ya brilló en otras producciones de Telefé, como "Educando a Nina", y "Viudas e hijos del Rock & Roll".

"Hacer un personaje que va a morir, es fuerte. Es muy difícil esquivarle a pensar en vos. Me iba todos los días a mi casa bastante cargada, y a veces angustiada, y no me daba cuenta por qué. Y era porque había filmado escenas en donde tenía que atravesar situaciones muy dolorosas", adelantó Griselda a Teleshow sobre el desafío de abordar su propia muerte, a través del personaje de Helena.

Helena Karsten (Griselda es abogada de una obra social. Está separada y tiene un hijo adolescente. Está dedicada a ser la madre, abogada y ex esposa perfecta. Sin embargo, cuando se entera de que padece una enfermedad terminal, todo ese mundo que ella controla a la perfección se altera para siempre. Su primera reacción es la negación, ocultarle a su hijo, a su ex pareja y a todos sus compañeros de trabajo su verdadera condición. Helena, que en su trabajo debe aprobar tratamientos a diferentes pacientes terminales, ya ha visto lo que sufren las familias ante el deterioro físico que experimentan los que ya están condenados. Mientras ella sigue con su vida como si nada hubiera sucedido, conoce a Juan Deseado Molina (Esteban Bigliardi), un misterioso hombre que le resulta cautivante. Ella no imagina que Juan se relaciona con diferentes pacientes terminales, a las cuales enamora, acompaña, y asesina.

"El desafío como actriz fue meterme en un lenguaje tan sórdido. Por momentos es un personaje que tiene mucha más oscuridad que otros que he interpretado. Aparte del género, que es un género de suspenso y también de mucho drama. Este es un proyecto que requería para mí de mucha concentración y de meterme en lugares que muchas veces no queremos entrar, y bueno tuve que entrar estos casi cuatro meses de trabajo", dijo la actriz en una reciente entrevista.

Sobre su nuevo protagónico, Siciliani confesó que está feliz de que no la encasillen en un solo estilo de personaje.

"Fue bastante novedoso, y en principio me siento bastante agradecida por la convocatoria, porque me pasa que no me han encasillado. A lo largo de mi camino me pasó que haga una cosa y después me convocan para algo diferente; en ese sentido, me siento una privilegiada", remarcó en el ciclo radial de "Moskita muerta".

Además, aseguró que en la serie hay muchas escenas de sexo: "Hay mucho de erotismo y de sexo en la serie, es un tema que atraviesa toda la serie. De hecho, mi personaje freakea un poco para ese lado. Las escenas no son para nada tradicionales ni previsibles, así que fue divertido hacerlas", comentó.

Por otra parte, Siciliani habló sobre la crisis por la que atraviesa la ficción, con pocas producciones nacionales.

"Es un momento muy difícil para el país, para la ficción, para todos. A mí me tocó estar en esto, que es como una fantasía, porque la verdad que estuvimos filmando una mega producción. Lo permiten las asociaciones, se está encontrando una forma que está buena", destacó Siciliani haciendo referencia al acuerdo que realizaron Telefé y Cablevisión Flow para coproducir este unitario.