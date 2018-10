A su regreso de Rusia, "Peteco" cantó sus temas en EL LIBERAL

16/10/2018 -

Carlos "Peteco" Carabajal regresó de su gira por Italia y Rusia, países a los que asistió invitados por jóvenes que conoció durante la realización del Festival de La Salamanca, en su ciudad natal, La Banda. A poco de su regreso a Santiago, visitó la Redacción de EL LIBERAL para cantar sus clásicos como también sus nuevas composiciones, esas que ahora también forman parte de "Peteco x Peteco", el espectáculo que presentó en un centro cultural de la "Madre de Ciudades".

Entre esas noveles composiciones se destaca "Cantares del trovador", la chacarera que escribió para Alfredo Ábalos. Ataviado con una remera en la que se puede ver la foto de Alfredo, "Peteco" la interpretó en directo durante el Facebook Live que hizo desde la Redacción de EL LIBERAL. Y cerró su actuación exclusiva en EL LIBERAL cantando "Como pájaros en el aire" y "Las manos de mi madre".

¿Cómo ha sido la experiencia en Rusia e Italia con "Riendas libres"?

Con "Riendas libres" estamos viajando, conociendo otros músicos y tocando en distintos lugares. Hemos estado en Italia y en Rusia en donde, de pronto, no sé, 150 personas ya bailan chacarera. No se puede hablar de que ‘¡eh, hemos triunfado en Rusia’, pero han sido 150 personas que es un número importante para la música santiagueña que, de pronto, saber que en muchos lugares del mundo hoy se la escucha y baila es muy importante.

En el caso de Rusia particularmente, ¿sientes que abriste una pequeña puerta para que puedan ingresar otros artistas como lo hicieron en Europa desde Los Hermanos Ábalos hasta tu papá Carlos Carabajal?

Pienso que sí, pienso que es una linda posibilidad porque, además, no es que he ido contratado o me han llevado empresarios, no, ha sido gente joven, unas chicas que han andado por Santiago, que han estado en el Festival de La Salamanca y en el Patio del "Indio" Froilán, después han ido a Cosquín y luego recorrieron todo el norte argentino. Ellas han hecho todo lo posible para que podamos estar. Como te digo, tampoco ha sido la gran jerarquía en cuanto a que hemos ido a un teatro, no, ha sido en lugares en donde ellos se juntan a bailar o a hacer talleres. Y de eso se ha tratado el encuentro, hemos dado talleres de bombo con Martina y, después, toda una charla sobre la historia de la chacarera. A ellos les interesa mucho. En estos momentos yo me puedo plantar en cualquier lugar del mundo y tengo el conocimiento y también un poco la autoridad desde mi trabajo y desde mi propia obra para hablar de la chacarera.