Jennifer Garner cree que "la venganza no merece la pena"

17/10/2018 -

De vuelta al género de acción que la convirtió en una estrella de Hollywood, la actriz Jennifer Garner dijo que, a diferencia de su personaje en la violenta y cruda película "Matar o morir (Peppermint)", no cree que la venganza sea un camino razonable o útil.

"En mi primera reunión con Pierre Morel (el director de la cinta), le dije: ‘¿Crees que la venganza es una opción? No, obviamente, hasta el punto de la película, pero, ¿ves la venganza, a pequeña escala, como una opción?", comentó la actriz estadounidense en un encuentro con los medios en Los Ángeles (EE.UU.). Y continuó: "Él me miró y me dijo: ‘No. ¿Y qué opinas tú?’. Y le dije: ‘No, no merece la pena, no. Tienes que ir hacia la luz’. Pero Riley (su personaje en ‘Matar o morir’) no hace eso. Ella va hacia la oscuridad", adelantó la exmujer de Ben Affleck, a quien recientemente estuvo acompañando en su nuevo proceso de rehabilitación, del cual fue dado de alta. La adrenalina de "Matar o morir", llegará primero a la pantalla internacional, para luego encontrar espacio en la cartelera de los cines locales. En el filme, Jennifer Garner está acompañada por John Gallagher Jr. y los latinos Juan Pablo Raba y John Ortiz. La actriz da vida a una mujer corriente que, de la noche a la mañana, se convierte en una máquina de matar y emprende por su cuenta una sangrienta venganza contra los criminales que asesinaron a su marido y su hija.