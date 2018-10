Karina Tejeda sorprendió con sus confesiones íntimas a "Pampita"

19/10/2018 -

"A los 10 años mis padres se separaron. Era muy obvio todo. Había mucha violencia en casa, cuando llegaba mi papá de trabajar era un caos. Hasta que mi mamá se cansó y nos escapamos. Mi papá no tomaba alcohol y no era adicto a nada", reveló la cantante Karina "La Princesita" Tejeda durante la entrevista íntima que le concedió a Carolina "Pampita" Ardohain para su nuevo programa en Net Tv. De esa manera, la ex del también cantante "El Polaco" y el futbolista Sergio "Kun" Agüero, desnudó la realidad que vivió puertas adentro de su hogar cuando era pequeña.

En un intento por entender el origen de la violencia del padre de "La Princesita", la conductora indagó: "¿Él sufrió violencia de chico?". Fue entonces cuando Karina marcó ciertas diferencias: "Sí, todos tenemos cosas que arrastramos de otras generaciones. Tiene que ver con cómo fueron criados ellos o sus padres. Algunos pueden romper con ese patrón y otros no. Yo creo que soy de esas personas que han roto con cosas del pasado y mi papá era de los que no pueden. Pero ya somos mayores y eso quedó en el pasado".

En ese repaso de hechos que la marcaron a fuego, "La Princesita" no le esquivó la mirada a las relaciones sentimentales. En ese contexto admitió que el "Kun" fue el hombre a quien más amó, y que la separación no la sorprendió porque las cosas no venían tan bien. "Pensé que iba a terminar mejor, pero este último tiempo estoy viendo que no fue todo como imaginé. Él y yo sabemos cómo venía la mano y me dolió que no le pusiera límites a otras personas", dijo "La Princesita", en alusión a su excuñada Mayra del Castillo, quien la calificó de "falsa" en las redes sociales.

"Este último tiempo sentí que se me rompía el corazón. Fue algo personal de decirme ‘sos realmente valiosa, te tenés que amar, respetar y cuidarte más’’, fue otra de las frases que se escuchó decir a Karina en el diálogo con "Pampita", la que se unió a una reflexión: "La mujer tiene que aprender a quererse más porque a veces por querer más al otro dejás de lado cosas que son sumamente importantes a las que hay que darles prioridad".

Haciendo referencia a las prioridades que se tienen en la vida, se conmovió al ver la fotografía de su abuelo, quien murió el año pasado. "No me pude despedir de él. Lo internaron de la nada, tenía que ir a verlo y por hacer otras cosas o estar con ciertas personas dije ‘mañana voy’ y esa noche me avisaron que ya se había ido", recordó entre lágrimas; y aseguró que esa noche comprendió que "lo que es realmente importante lo tenés que hacer porque después pasan estas cosas".

Este año, Karina se subió al escenario con Siddharta, el musical de Flavio Mendoza, con el que hará temporada en Carlos Paz.