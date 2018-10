20/10/2018 -

El músico santiagueño "Demi" Carabajal calificó de "una experiencia muy linda" al haber participado, en su rol de imputado, en el simulacro de Juicio por Jurado donde fue "condenado" a doce años por ciudadanos comunes que conformaron el tribunal.

"Sentarme ahí ha sido una experiencia muy linda. A esto solo lo he visto en las series televisivas o en películas. Realmente ha sido un momento muy lindo y también importante porque se puede decidir una nueva forma de llegar a un veredicto con esto", resaltó Carabajal en una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL.

"Está bueno que el pueblo, la gente pueda tener esa posibilidad de decretar culpable o inocente. Me he compenetrado tanto con el personaje que, en un momento, sentí que estaba siendo sometido a un verdadero juicio. Empecé a sentir en carne propia que realmente era el acusado y que realmente había cometido el delito. A la tentativa de homicidio se le iban sumando las extras. Me imaginaba todo cómo había sido... después, sí, me he entregado solo. No había forma, me han dado 12 años", remarcó al profundizar sobre esta modalidad contemplada en la Constitución nacional y que fuera organizada por el Superior Tribunal de Justicia y la Comisión de Jóvenes Procesalistas de Santiago del Estero.

Precisamente, fueron integrantes de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de Santiago del Estero los que le propusieron a "Demi" ser parte de esta experiencia. "En un momento, cuando yo he tocado en ‘Sixto’ (espacio cultural en ciudad Capital), se me acercó un grupo de abogados de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de Santiago del Estero y me han contado la idea. Me dijeron que a ellos les había parecido que yo podía estar, que necesitaban a alguien que la gente conozca. ‘Bueno, ya te busco a alguien’ les decía yo, pero en realidad se referían a mí. Me han propuesto eso e inmediatamente les dijo que me encantaba la idea, que quería estar. Nos hemos reunido un par de veces", destacó.

"Hasta que no ingresé al lugar (Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia) y he visto todo el movimiento, no sabía cómo iba a ser, qué repercusiones iba a tener. Ha sido muy importante la cantidad de gente que ha habido", remarcó al referirse al momento en el simulacro de Juicio por Jurado. "Demi" aseguró que sería "importante" que la modalidad de Juicio por Jurado se "pueda hacer en Santiago. Realmente, está bueno ser parte de un jurado, que la gente también tenga la posibilidad, con todo lo que está pasando hoy en día, de hacer justicia de esa forma y no por mano propia. A mí me encantaría".