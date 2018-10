Laurita recibe consejos de dos figuras importantes

23/10/2018 -

Desde que debutó en el jurado del Bailando por un sueño, Laurita Fernández se siente surfear sobre fuertes olas de críticas y enfrentamientos con los participantes. Pero no se siente sola en esto, porque según le contó al notero de "Implacables", el programa de Canal 9, recibe los consejos de Marcelo Tinelli y Gustavo Yankelevich, el productor que la eligió para protagonizar "Sugar".

"Marcelo siempre tiene palabras muy buenas conmigo al aire. Y con Gustavo hablo mucho. Me aconseja y para mí es un privilegio. Está bueno apoyarse en quienes saben y tienen experiencia. Pero no dejo que nada me saque la energía y me corra de eje", comentó.

Y aseguró que le incomoda cualquier tipo de discusión, aunque se sintió más afectada por los dichos de Lourdes Sánchez, su compañera en el Bailando. "No voy a discutir ante tal nivel de agresión y con alguien que descalifica a las personas. No lucho contra eso. No tengo nada que explicarle y defenderme. Que siga hablando, que diga lo que quiera", remarcó.

Laura no es nueva en el show de Marcelo Tinelli, por lo que conoce las reglas del juego. No obstante, nunca se había sentido tan agredida y por distintas voces, ya que no solo es Lourdes, quien la descalifica, sino también Mica Viciconte, la actual novia de "Poroto" Cubero; y la actriz Soledad Fandiño, quien volvió a la Argentina tras su separación de René, de Calle 13.

"En el programa siempre pasaron este tipo de discusiones, pero a mí es la primera vez que me pasa. Sobre todo tan seguido. Pero por mi parte trato de quedarme con las cosas lindas, como es el baile", dijo y admitió que puede llegar a llorar por ese motivo.

Al respecto, reveló que su grupo de contención son sus amigas y su pareja, el actor Nicolás Cabré, a quien conoció mientras compartían el musical "Sugar".

"Descargo con amigas, en mi pareja y al llegar a casa. No me gusta la discusión en general, sea entre mujeres o con hombres. No lo disfruto. Yo me quedo mal y no me gusta. Entiendo que son las reglas del programa. Lo transito a mi manera y con mis convicciones, pero a veces me cuesta porque se meten con cosas que me afectan. Trato de ir surfeando esos momentos que no son tan buenos", reconoció.

Por otra parte contó que cada vez que se sentía desbordada llegaba a su casa, se hacía una hamburguesa y lloraba. "Pero me voy acostumbrando. Es parte de un aprendizaje. A veces me calmo y otras veces contesto porque pierdo la tolerancia y pierdo el rumbo. Después, en mi casa, no me siento bien con eso. A mí me afecta, siempre me pasó. Trato de ser fuerte, pero hay momentos que al llegar a tu casa te aflojás", dijo.