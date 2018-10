Karina la "Princesita" no termina de desvincularse de Sergio "Kun" Agüero

Fotos La cantante visitó a Flor de la V en su programa de televisión.

27/10/2018 -

A donde vaya, Karina la "Princesita" Tejeda sigue respondiendo sobre su exrelación con el futbolista Sergio "Kun" Agüero. Esta vez fue en el programa que conduce Flor de la V, por Ciudad Magazine, en la sección "Like o no like", que invita al famoso a responder si le pone "me gusta" o no a la foto de quien aparece en pantalla, que para Karina fue la del "Kun".

"Antes lo seguía, ahora ya no. Antes ponía likes, ya no", contestó con picardía la cantante y le dio pie a Naty Franzoni para preguntar: "¿Lo seguís queriendo al Kun?". A lo que Tejeda no dudó en responder: "Sí, obvio, lo voy a seguir queriendo siempre. Lo aprecio porque estuve cinco años y medio con él, lo mínimo que hay que tener es respeto. No sé los demás hacía mí pero yo sí".

Cuando le volvieron a preguntar si todavía lo quiere, la cantante aclaró: "Sí, pero... al papá de mi hija Sol también lo quiero", haciendo referencia al "Polaco".

Cuando Flor le comentó que se "bancó" muchas cosas, incluido un fuerte enfrentamiento con Gianinna Maradona, ex del "Kun", Karina dijo: "Sí, fue todo medio pesado. Pero viste que cuando estás enamorado creés que el amor es más fuerte que todo. Pero después...".