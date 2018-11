Cathy Fulop fue a Miami para encontrarse con su madre tras dos años sin verse

06/11/2018 -

La última vez que la actriz Catherine Fulop vio a su madre fue en el 2016, cuando la mujer viajó desde Venezuela para reencontrarse con su hija. Ahí se dio cuenta de que no volvería a tener a toda su familia unida a raíz de las dificultades que atraviesa su país, y la tristeza la llevó a enfermarse y a adelgazar mucho.

Esta vez, fue Cathy, quien en solitario, aprovechó que su mamá viajó a Miami para ver a su otra hija, y fue tras ella. La actriz, casada con Osvaldo Sabatini, le dio una inmensa sorpresa a su madre y decidió ir sola para disfrutarla a ella y a su hermana.

"Fue súper fuerte y sentía una alegría inmensa. Agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de verla", remarcó Cathy y agregó: "Me encantaría llevármela a Argentina, pero cuando los padres están grandes ya tienen sus costumbres, se aferran a sus cosas y para ella sería muy duro no vivir en Venezuela, más allá de toda la situación. Mucha gente grande se ha ido por sugerencia de sus hijos, pero mi mamá todavía duda de dar ese paso porque es muy grande y no creo que se anime".

"Dice que no, que es mucho tiempo. Además, está con algunos dolores típicos de la edad, y no quiere irse de su lugar. Pero la entiendo, yo también querría volver siempre a Argentina y no soportaría otro desarraigo", reveló Fulop, quien siempre se muestra muy crítica con la política de Venezuela.

A Estados Unidos, la mamá de Fulop viajó acompañada por una sobrina, a quien la actriz tampoco veía desde hace seis años, cuando se produjo el último viaje de Cathy a Venezuela. "Es una emoción que se te saltan las lágrimas. Son muchos años", explicó.

Catherine disfrutó de su madre, su hermana y sus sobrinos. Oriana y Tiziana, por su parte, no pudieron viajar.