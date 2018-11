Preocupación en la UTA ante el posible abandono de Ersa

Fotos Ayer los colectivos comenzaron a circular pasado el mediodía.

Hoy 11:30 -

El secretario de Finanzas de la UTA, José María Coronel se refirió a la posibilidad de que la empresa Ersa abandone la provincia, tal como lo declaró el gerente de Ersa, Hugo Peralta a EL LIBERAL.

"No es una sorpresa, venimos preocupados desde hace mucho tiempo", expresó molesto Coronel, quien aseguró que desde la empresa ya le comunicaron al Municipio que trabajarán hasta el 31 de diciembre.

Coronel lamentó que el tema no se esté tratando con la seriedad que merece, porque además de dejar a 70.000 usuarios sin servicio, se estaría dejando sin trabajo a más de 400 choferes.

Por último, dijo que se sabe que los empresarios dicen que no pueden continuar con el servicio si los costos del boleto no suben, pero prefirió mantenerse al margen: "No somos formadores de tarifas, sólo defendemos el salario del trabajador".