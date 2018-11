Iliana Calabró no quiere ni ver a su ex tras su confesión

16/11/2018 -

Iliana Calabró rehizo su vida sentimental hace un par de años y con mucho esfuerzo dejó atrás el dolor que le provocó enterarse que Fabián Rossi, su marido por aquel entonces, no solo estaba involucrado en la causa de la ruta del dinero K, sino que también le fue infiel en Panamá.

Pero cuando menos lo esperaba, el pasado regresó, y lo hizo con Rossi sentado en el banquillo de los acusados para declarar ante la Justicia, oportunidad en la que la mencionó en varios tramos de su exposición y admitió: "Yo en Panamá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, cuenta bancaria".

Al respecto, Iliana señaló en el programa de Ángel De Brito: "Lo escuché. Me gustaría que los hijos (Nicolás y Stéfano) le pidan a él lo mismo que me pidieron a mí, que no lo nombre, que no hable del padre. Así que me gustaría eso, nada más que eso".

Y agregó ante la cámara de Intrusos: "Yo sigo tranquila, yo ya solté y cuando soltás las cosas, ya está".

Iliana no quiere esconderse. Aunque sabía que los medios la iban a buscar para preguntarle sobre la declaración de su ex, la actriz no dudó en asistir a la inauguración del paso bajo nivel de Nazca, donde se realizó un mural en honor a su papá, Juan Carlos Calabró.

Allí, aseguró: "Uno es responsable de lo que hizo, de sus actos", en relación a lo que confesó Rossi sobre la utilización de la imagen de su mujer, cuando en el 20006 participó del "Cantando por un sueño", para hacerse conocido y expandir sus negocios.

"En aquel momento me acompañó y se lo agradecí, tiene que ver con la pareja, y después las cosas fueron cambiando", recordó.

Por otra parte, remarcó: "Sé que me pidió disculpas, hubiera estado bueno que me las pida hace cinco años".

Actualmente Iliana Calabró está en pareja con el empresario Antonello Gandolfo. Por lo que dejó muy en claro: "No lo quiero ver... Por ahora estamos bien así. No quiero verlo", enfatizó ante el posible reencuentro con el que Rossi dijo estar ilusionado.

"Que él haga lo que quiera, pero sería bueno que me suelte. A mí me molesta que me traiga, que me meta. Porque después ustedes, los periodistas, me vienen a preguntar y es muy difícil no hablar. Si él lo genera, es obvio que yo voy a seguir hablando", continuó.

Cuando le preguntaron cómo viven sus hijos el proceso judicial de su padre, Calabró explicó que el mayor vive en el exterior y el menor con ella y que ambos estaban "expectantes" con lo que pudiera pasar con su padre.

Sobre si cree que Rossi terminará preso, comentó: "Lo dirá la Justicia y llegado el momento veremos. Siempre, más allá de los resultados, uno espera que se haga justicia".

Fiel a la promesa hecha a sus hijos, Iliana trató de no ahondar en detalles sobre cómo está la situación con su exmarido. "No voy a hablar más porque se lo prometí a mis hijos. Espero que mis hijos se lo pidan a él, y que él lo cumpla", repitió la actriz.

Dentro de poco, Iliana se instalará en la villa cordobesa Carlos Paz para hacer temporada teatral con Peter Alfonso y Paula Chaves.