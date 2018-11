Diego Luna: "Estoy orgulloso de lo que hicimos"

Fotos "Nosotros huimos de la retórica de que las cosas son blanco o negro", aseguró el actor mejicano al referirse a la intención que tiene la serie.

18/11/2018 -

Diego Luna, reconocido actor mejicano y respetado intérprete en Hollywood, al hablar de "Narcos: México", destacó: "Estoy orgulloso de lo que hicimos. Creo en el entretenimiento, pero aspiro a ser parte de un entretenimiento que te haga pensar y reflexionar; que invite a un debate necesario y te cuente las cosas desde otra perspectiva. La serie lo logra".

"Muchos descubrirán en la serie muchos matices que a veces obviamos en esta conversación", sostuvo Luna.

"Cuando la narrativa es solo de buenos contra malos es un error. Hay que hablar de un sistema de corrupción que ha llegado a todos los niveles de poder y de un mercado que no deja de crecer. Eso no lo hemos querido ver desde esa perspectiva. Mientras haya demanda, habrá oferta", apuntó. "Como actor, uno no juzga al personaje. Debo encontrar los motivos que lo mueven. Como narrador, me interesa entender el contexto que puede dar un caso como el de Félix. Aquí se cuenta la oscuridad de estos personajes, la soledad y la ambición desmedida que los caracteriza", declaró.