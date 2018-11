Jennifer López volvió locos a todos con su atuendo súper hot

19/11/2018 -

No fue un descuido. A la cantante puertorriqueña no se la cayeron los pantalones y por eso su ropa interior quedó a la vista de todos. En realidad, el look es así. Se trata de un conjunto de la diseñadora ucraniana Natasha Zinko elegido por JLo para grabar su próximo video en Miami Beach (Florida) junto a DJ Khaled y está compuesto por un croptop blanco, varios collares y pulseras doradas y plateadas, un pantalón gris oversize con tiro súper híper mega bajo y la ropa interior, a la vista, según lo reflejó la revista Vogue. Dentro de todos los gestos de asombro, muchos se preguntaron si la microtanga es parte del pantalón, porque son iguales: la misma tela de cuadrillé gris.

El atrevido look de JLo se usa hace varios años en Estados Unidos y es tendencia en las redes, aunque no sean muchos los que lo elijan para salir a la calle. En general, son las celebrities de Hollywood las que lo lucen para llamar la atención. Lo del pantalón gris cayéndosele no fue con lo primero que Jennifer López generó todo tipo de comentarios. Hace algunos meses se había mostrado con unas botas llamativas, que en un vistazo rápido parecían un jean caído a los tobillos. El efecto "baggy jean" (pantalones anchos y grandotes) se dio al mantener las piernas juntas. La cantante las combinó con una camisa blanca XL y nada más, para que las botas conservaran el protagonismo.