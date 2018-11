¿Cristian U acosó a Sol Pérez en Combate?

21/11/2018 -

Se sabe que la exchica del clima, hoy panelista y participante del Bailando no tiene pelos en la lengua. Pues bien, invitada al programa radial que conduce Ulises Jaitt, Sol Pérez admitió que, hace más de tres años, en su paso por el programa "Combate", de Canal 9, fue víctima de acoso por parte de un compañero, lo que motivó su renuncia.

"Era una situación constante. Me decían ‘dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos’. Yo lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no solo por eso, sino por un montón de otras cosas", aseguró Sol, disculpándose de no dar nombres, porque según ella esa persona "es tan cínica que hasta le va a gustar que la mencione, es una persona muy oscura", dijo. Más tarde, en el ciclo "Los Ángeles de la Mañana", le consultaron si esa persona a la que hacía referencia era Cristian U., el capitán, por aquel entonces, del equipo Rojo del cual Sol formaba parte. Pero la rubia prefirió el silencio.

No obstante, el exGran Hermano se sintió aludido y salió a negarlo. "Tiene que haber un límite... chicos, es Sol Pérez, le gusta hacer quilombo. No sabe jugar en televisión. Tiene que haber un límite porque hay un montón de mujeres acosadas, de verdad. Mujeres que pelean todos los días por tener un botón antipánico y un montón de cosas reales que con la televisión no se juega", dijo Cristian U entrevistado también por el ciclo de Ángel De Brito. Y agregó: "Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa, era un juego que hacían entre ellos y yo no participaba... Yo era el capitán y conservaba a mi equipo. La primera decisión de echar a Sol del equipo rojo fue mía. Es simple. Si jugaba para mi equipo y no me rendía, se tenía que ir. En esto Sol Pérez tiene que tener mucho cuidado porque se puede comer un juicio".

Por otra parte, aclaró: "Me molesta que deje a entender que fui yo. Le hacen una nota a Sol, le preguntan si pude haber sido yo el acosador y se ríe. (...) Yo voy al frente, pero tiene que haber un límite".

Sobre el final de la entrevista, Cristian U deslizó que tenía información que podía llegar a perjudicar a Sol: "Tengo un montón de info de gente que anda por el Faena", comentó refiriéndose al hotel de Puerto Madero.

Al irse de "Combate", Sol había agradecido a todos sus compañeros y competidores, al productor Marcos Gorbán, a los conductores Thiago Batistuta y Fierita Catalano, omitiendo a Cristian U (37), el capitán de su equipo. Ahí nació la vinculación con aquel hecho de acoso.