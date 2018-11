Boca negocia una multa para levantar la clausura de la Bombonera

Hoy 10:43 -

Tener que levantar la clausura de la Bombonera, a horas de jugar la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 ante River, no estaba en los planes de la dirigencia de Boca.

Si bien el partido se jugará en Monumental, Daniel Angelici y sus pares, quieren tener habilitado el mítico estadio Xeneize para lo que sería un hipotético festejo de sus hinchas si el equipo consigue consagrarse campeón mañana.

La comisión directiva del club de la Ribera espera poder acelerar y cumplir los trámites administrativos y abonar una multa económica para poder dejar atrás la clausura preventiva que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como por esta situación la institución no debe realizar obras, no será necesaria una inspección de rutina. "Si el club paga la multa, se levanta la clausura. La falta es por exceso de público", detalló Gustavo May, Director General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control.

Por su parte, Sin embargo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, advirtió que lo de ayer por la tarde "fue un descontrol total”.