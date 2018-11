Fotos Las Termas reforzará los controles de tránsito tras las muertes del fin de semana

27/11/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El intendente municipal, Jorge Mukdise confirmó en conferencia de prensa que se reforzarán los controles de vehículos desde la Dirección de Tránsito y un trabajo integral con las fuerza de seguridad provincial. La decisión se tomó tras un fin de semana trágico que generó consternación en la comunidad, por la muer te de Shaiel Aragón sufrida tras un arrebato, y dos graves accidentes viales en motocicleta que terminaron con la vida de dos vecinos, "Beto" Manlla el viernes y Gustavo Capdevila, el domingo. "Tuvimos un fin de semana triste, donde se nota un fuerte golpe en la sociedad por los hechos que sucedieron y enlutan a la comunidad donde se registró un hecho de inseguridad con la muerte de una niña de 3 años quedando destrozada una familia. Sumado a dos accidentes viales donde fallecieron dos padres de familia. Esto nos tiene que llevar a reflexionar y reforzar las medidas de control desde Tránsito municipal". "No tenemos que olvidar que estamos en una emergencia vial declarada por la provincia en la gestión de la ex gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y el municipio está dentro de esa norma de seguridad vial", expresó el mandatario comunal. Más adelante manifestó: "Desde la gestión venimos trabajando y realizando distintos operativos, pero ha llegado la hora de que cada ciudadano se haga cargo y asuma el compromiso, no mire para otro costado y dejemos de echarle la culpa al otro y creyendo que los accidentes se registran porque falta un semáforo o un lomo de burro. Los accidentes se producen porque no se respetan las normas de tránsito, una vez que se producen pueden ser fatales y más aún cuando no se usan cascos. Quiero transmitirle a la comunidad que continuaremos trabajando en el ordenamiento del tránsito vehicular de motos y autos hasta que la ciudadanía entienda que conducir una motocicleta es altamente peligroso y tiene que tener los resguardos para evitar siniestros y daños mayores". Por último Mukdise concluyó: "En los próximos días me reuniré con las máximas autoridades judiciales y policiales para brindarles desde la comuna el apoyo necesario y que la comunidad tenga en cuenta que los operativos se van a intensificar, el objetivo es bajar la cantidad de accidentes. En lo delictivo se reforzará con la instalación de más cámaras de seguridad, pero también les pedimos a los comerciantes que instalen cámaras en sus negocios para ayudar en este trabajo que tiene que ser en conjunto", solicitó.