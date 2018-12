Néstor Garnica: "Me halaga mucho que hayan usado mi música"

Fotos Néstor Garnica.

Néstor Garnica dialogó con El Liberal e hizo referencia al baile de Cinthia Fernández, que anoche desató un escándalo en Showmatch.

La vedette bailó folclore al ritmo de la versión del Huayra Muyoj interpretada por Néstor (fue creada por don Manuel Gómez Basualdo) y el jurado la acusó de romper lo tradicional y realizar algo desconocido.

"Esa es una versión de mi primer disco, grabado en el año 2002. La verdad que me encantó, me halaga que lo hayan usado y me sirve para que el que no me conoce, me vaya conociendo", expresó.

Respecto a la palabra de Tinelli que al presentar el baile dijo "no haber escuchado nunca en su vida ese tema", el reconocido violinista optó por desdramatizar: "No todo el mundo tiene porqué conocerte".

Por último, Néstor volvió a celebrar que usen su música: "Que lo toquen en la tele está buenísimo. Y que los artistas se fijen en las danzas tradiciones también. Lo bueno es que ahora se conoce un poco más".