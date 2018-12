Celeste Cid ya no se despierta con el lema "Sólo por hoy"

Fotos Celeste Cid se pondrá en la piel de Susana Giménez, en la biopic dramática sobre Carlos Monzón.

Celeste Cid es una de las figuras protagónicas de "Monzón", una biopic dramática sobre la vida y el destino del púgil campeón mundial de peso mediano y considerado por muchos el mejor boxeador argentino de la historia.

En la miniserie de 13 capítulos que se verá a través de la pantalla de Space, en el 2019, Celeste interpreta a Susana Giménez en los 70, cuando filmó "La Mary" y dio inicio a un volcánico romance con el campeón mundial que acaparó la tapa de todas las revistas de la época.

"No soy imitadora y me pareció un despropósito intentar reproducir a una figura tan conocida y querida como Susana, busqué más por el lado del vínculo que se crea entre el campeón y la estrella de la tele que se encuentran en un set de filmación y se enamoran", contó Cid hace poco.

Y en medio de esta exposición mediática por su nuevo papel, la actriz recordó la dura etapa que atravesó a raíz de su adicción a las drogas y por la que debió ser internada en varias ocasiones años atrás.

"Fue un momento triste y feo que no se lo deseo a nadie", señaló Celeste Cid en diálogo con Catalina Dlugi, y agregó: "Es algo que pasó hace 8 años más o menos. Pasa mucho más de lo que uno percibe, en todas las familias siempre hay situaciones así. Me parece que lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que fue ese momento. Encontré algo de, por supuesto, no querer estar nunca más en ese lugar y también mucho trabajo interno porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesar".

Con un alivio evidente reconoció: "Por suerte hoy no me despierto con el lema ‘sólo por hoy’. Es muy loca la sensación porque es como si le hubiera pasado a otro. Y también fue muy reparador porque a veces en las familias cada uno está en la suya y no sabe lo que pasa al lado. Y en ese sentido se reconstruyeron muchos vínculos".

Por otra parte, remarcó: "Transité varios cuerpos. Aprendí a convivir con que la vida tiene mucho que ver con los cambios y etapas. Siempre es mucho mejor tener una vida saludable. La mirada del otro también la percibí cuando me sentía bien, creo que siempre tienen algo que decir".