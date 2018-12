Calu Rivero: "Me siento muy poderosa, me siento a salvo"

-

La actriz Calu Rivero se presentó ayer en Tribunales, acompañada por su abogado, en el marco de la demanda que le inició el actor Juan Darthés por "marchar su buen nombre y honor", con la denuncia mediática que hizo la actriz por acoso sexual mientras grababan la telenovela "Dulce amor", en el 2012. El actor que fue recientemente denunciado por violación, por otra joven colega, Thelma Fardín, no se presentó.

"Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que por fin la mujer ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que espero ahora es que empiece a haber hechos. Basta, no aguantamos más". Con estas palabras, Calu enfrentó a la prensa que la esperaba a la salida de Tribunales de Retiro (Buenos Aires).

"Estoy acá por el injusto juicio que me hizo Juan Darthés", declaró al concluir la audiencia de conciliación por la causa por daños y perjuicios que le inició el actor, quien no se presentó a declarar.

"Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país, estamos muy fuertes", aseguró ante los medios la actriz con la voz quebrada.

También señaló que "lo único que quiero decir es que espero que la bronca e indignación que siento en este momento no me domine".

Molesta

Por otra parte, Rivero se mostró indignada ante la ausencia de Darthés en la audiencia de conciliación a la que fue convocada.

"Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Darthés. Y sentir que estoy acá y la otra parte no está me genera mucha indignación", remarcó la actriz.

Como se recordará, Darthés, se quedó momentáneamente sin defensor en este juicio, ya que su abogada, Ana Rosenfeld, renunció a su patrocinio antes de que se formalizara la denuncia por violación de la actriz Thelma Ferdin contra su cliente.

La causa comenzó hace poco más de un año, luego de que Darthés acusara a la actriz de "manchar su buen nombre y honor", y el 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar la primera audiencia de mediación.

Pocos días antes, Rivero había hablado por primera vez de un presunto abuso, como causal de su repentina salida de la novela argentina "Dulce Amor", en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.