Bailando 2018: María del Cerro contó que fue víctima de un abuso sexual

Fotos María del Cerro fue contenida por todos.

Hoy 09:07 -

Luego de la fuerte denuncia que realizó Thelma Fardin contra Juan Darthés el pasado martes mediante una conferencia de prensa, generó repercusiones tan fuertes que ayer, en Showmatch, María del Cerro contó, entre lágrimas que también fue víctima de abuso.

Mientras recibía la devolución del jurado que insistía en su "cara de susto" y desconcentración a la hora del baile, "Mery" rompió en llanto, miró a su marido "Meme" Bouquet y se animó.

"Me voy animar a hablar de algo que no lo sabe ni Facu, no lo sabe Carlita. Fueron dos días muy difíciles para mí, por todo lo que pasó con Thelma, no puedo creer estar hablando de esto en televisión. Después que pasó lo de Thelma, ayer, a la mañana, empezamos a hablar del tema con Meme y ahora lo puedo contar porque Facu y Carlita van a entender por qué estaba tan desconcentrada", comenzó diciendo la actriz y conductora.

"Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que le quería contar, después de nueve años de estar juntos, y ayer después de 22 años me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años, y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento", agregó conmocionada.

Luego de haber expresado que su pareja le brindó apoyo y contención durante estos días, añadió: "Me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, a todas las mamás que tienen hijos chiquitos, y que si bien yo fui una chica que fui recontra cuidada me pasó y le puede pasar a todas las mujeres, y me parece que es momento de que todas las mujeres lo digan, para que no pase nunca más".

Las palabras de María calaron hondo en todos los presentes que no pudieron ocultar su sorpresa y emoción. Florencia Peña, fue una de las primeras en hablar: "Mery, también estamos acá para vos, y esto que se está dando que es tan fuerte para todas, esto que sentimos que podemos salir y animarnos a decir cosas que antes no nos animábamos, porque nos sentimos juntas, porque sentimos que ya nadie nos va a juzgar, pero por lo menos entre nosotras. Y te bancamos a muerte, acá estamos para lo que necesites".