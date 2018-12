¿Soledad Fandiño y el "Pocho" Lavezzi son novios?

15/12/2018 -

Soledad Fandiño estuvo invitada al programa de radio Perros de la calle, y allí surgió la pregunta referida al like de un soltero peligroso: el jugador Ezequiel el "Pocho" Lavezzi, quien puso un solo me gusta a un posteo de la rubia en la red social, siendo que ella publica cientos de fotos todo el tiempo. Soledad se hizo la sorprendida por el descubrimiento del like del futbolista, y aseguró que no lo conoce. Aparentemente, Lavezzi -ya separado de la modelo Yanina Screpante, con quien tuvo un millón de crisis- tiene este modus operandi.