Fotos "Tengo un arma y cuatro cargadores para vos y tu familia"

27/12/2018 -

PINTO, Aguirre (C). Una mujer denunció que su ex pareja, un efectivo policial bonaerense, la amenazó de muerte a ella y a toda su familia. El grave incidente fue puesto en conocimiento de los efectivos policiales de la Seccional 17 de esta ciudad el último fin de semana. El llamado telefónico indicaba que en calle Catamarca s/n se encontraba un hombre portando un arma de fuego y que habría amenazado a una familia. Tras llegar al lugar, se entrevistaron con las personas que residían en la vivienda. En la vereda del inmueble, se encontraban una mujer de 35 años, (ex pareja del sujeto que los habría amenazado), el padre y un tío de la denunciante. Los efectivos identificaron también a un hombre de 30 años, quien se presentó como oficial de la policía bonaerense, que presta funciones en el Comando de Patrulla de Tigre, quien sería ex pareja y padre de dos hijos menores, con la mujer. El sujeto había llegado momentos antes al domicilio, y habría vociferado amenazado a su ex: "Tengo un arma y cuatro cargadores para vos y tu familia". Prevención En la requisa personal efectuada por los uniformados de la Seccional 17, no se encontró arma alguna, pero con su autorización, se requisó el automóvil en el cual se conducía el policía, donde se encontró debajo del asiento del acompañante, dos cargadores con cartuchos a bala, y una pistola marca Bersa Thunder Pro calibre 9 mm. La víctima, indicó que no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas. Cuando fue invitada para que radique la denuncia penal, dijo que no lo haría, ya que es el padre de sus hijos y no quiere perjudicarlo en su trabajo. De acuerdo con las fuentes, el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno en Añatuya, Dra. Andrea Darwich, quien dispuso que se identifique al acusado y se lo notifique de medidas de restricción de acercamiento, impedimento de contacto y la prohibición de portar cualquier tipo de armas de fuego en el territorio provincial.