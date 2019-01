VIDEO | Viggo Mortensen y una entrevista a puro lunfardo

Hoy 08:59 -

Los Globo de Oro 2019 no iban a ser la excepción para el clásico saludo de Viggo Mortensen para Argentina y los hinchas de San Lorenzo.

El actor estadounidense, pero criado en la Argentina, fue entrevistado por Axel Kuschevatzky y Liza Echeverria para el canal TNT en la Alfombra Roja de los premios, y todo comenzó con un "¿Qué haces cuervo?", a lo que Viggo respondió mostrando sus medias azulgranas, en homenaje al club de sus amores.

Viggo asistió a la ceremonia por su papel en el filme Green Book, protagoniza con Mahershala Ali, dirigida por Peter Farrelly y que llegará a la Argentina en febrero. La película se llevó el galardón a Mejor película (comedia o musical).

También contó algunos detalles del rodaje y sorprendió al confesar que aumentó 20 kilos para su papel. "Me cansé de toda la comida. Pero eso fue lo más fácil. Cualquier persona puede morfar... comer, pero lo más difícil a mi edad es ir a la otra dirección. Tardé mucho más en bajar", relató, usando el lunfardo.

Luego, Axel le marcó las referencias a San Lorenzo que se observan en la película pero Mortensen se desligó de eso. "No fue idea mía, eh", se rió el actor.

"En una habitación del hotel se ve la palabra CASLA (sigla de Club Atlético San Lorenzo de Almagro)", aseguró Kuschevatzky. "Sos el primero que lo vio. No sé quién puso eso. Era un hotel de mierda, jeje. Me dijo el director '¿tenemos que rodar acá, no hay otro cuarto?', devolvió Viggo, a pura risa.

Y luego se despidió con su estilo: "Saludos a toda América Latina y a todos los Cuervos, por supuesto. ¡Aguante el Ciclón!".