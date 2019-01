"The Batman" se rodará en noviembre

08/01/2019 -

"The Batman", la nueva producción acerca de héroe fantástico creado Bob Kane y Bill Finger en 1939 y propiedad de DC Comics que en principio iba a ser dirigida por Ben Affleck, a partir de noviembre estará al mando de Matt Reeves, para tener su estreno en 2020.

Reeves confirmó que "The Batman" no estará dentro de la franquicia DC Universe junto a sus pares "El hombre de acero" o "Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia", por lo que seguramente tendrá nuevo enfoque.