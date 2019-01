Se viene la gala en la que el Sindicato de Directores reconoce a sus pares

11/01/2019 -

En sintonía con la temporada de premios iniciada el domingo último con los Globo de Oro, y que continuarán el próximo con los Critics’Choice Awards, también de cine y televisión, el Sindicato de Directores de los Estados Unidos anunció sus nominaciones a los Directors Guild Awards (DGA).

Los premios que se entregan desde 1949 y este año el 2 de febrero, en el Hollywood & Highland Center’s Ray Dolby Ballroom in Hollywood, son "de directores a directores" y también forman parte de la estadística que se usa para los pronósticos del Oscar en el mismo rubro.

En el rubro mejor director fueron seleccionados Bradley Cooper, por "Nace una estrella"; Alfonso Cuarón, por "Roma"; Peter Farrelly, por "Green Book: Una amistad sin fronteras"; Spike Lee, por "El inflitrado del KKKlan" y Adam McKay, por "El vicepresidente: Más allá del poder".

En el de mejor director debutante quedaron Bo Burham, por "Eighth Grade"; Bradley Cooper, por "Nace una estrella"; Carlos López Estrada, por "Blindspotting"; Matthew Heineman, por "A Private War", y Boots Rileys, por "Sorry to Bother You".