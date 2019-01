Nextflix adelanta planos de lo nuevo de "The Punisher"

12/01/2019 -

La segunda temporada de la serie "The Punisher", que quizá sea la última de una de las pocas series de Marvel que continúa emitiéndose en la plataforma de streaming, volverá con sus seguidores el viernes 18, de acuerdo con el trailer presentado por Netflix. Según varias agencias internacionales, en las nuevas imágenes se puede ver a Frank Castle, interpretado por Joe Bernthal, en su esperado regreso, listo para terminar los hechos ocurridos en los primeros episodios, ya que todavía no pudo vengar el asesinato de su familia. El clip, compartido en la plataforma de Youtube, contó con más de 10.000 reproducciones en sus primeras dos horas: "De vuelta al trabajo. De vuelta a la lucha. La temporada 2 de ‘Marvel - The Punisher’ se estrena el 18 de enero, solo en Netflix", expresa.