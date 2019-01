El "Rey de la cumbia romántica" llegará a la TV

Fotos Américo se considera una persona abierta y quiere compartir su camino para motivar los sueños de otros.

12/01/2019 -

Cuando muchos se preguntaban por qué había decidido escribir su biografía siendo tan joven, Américo no sentía que era una manera de compartir e incentivar a otros a ir por sus sueños. Ahora que el libro es un éxito, está en conversaciones para llevar el contenido de "Yo soy Américo" a la televisión.

¿Qué te llevó a publicar un libro autobiográfico?

La necesidad de tener un proyecto distinto que además me llenara mucho más allá de lo que cuento, de lo que digo, de lo abierto y del modo que puedo ser, era hacer un proyecto distinto. Aparte que me encanta mucho haberlo hecho. Algunos me preguntaron por qué tan joven, por qué tan pronto, pero hacerlo con conciencia, haber participado de una manera muy concentrada en él, me pone muy feliz poder compartir mi historia y que le pueda servir a alguien. Es un andar dentro de lo que es la música, lo que es conseguir tus sueños, tus metas, que queden escritas ahí me parece un logro, y hoy me da la tentativa de poder llevarlo a otro formato, al formato audiovisual, ahora que están de moda las series autobiográficas. Veo reflejada ahí mi historia que es un testimonio imborrable.

¿Existe la posibilidad de hacer una serie sobre tu vida?

Sí existe. Y a medida que avanzan las conversaciones cada vez se hace más posible. Así que espero seguir acumulando historias y seguir creciendo para tener un lindo y gran impacto con ese proyecto, en caso de que se haga realidad.

¿Cómo intentas no perder tu esencia tropical al trabajar junto a grandes figuras del género urbano?

En algún momento tuve dudas y también parte de mi equipo, pero lo que pensé y decidí es seguir en la búsqueda de nuevos públicos. Sabiendo que los fanáticos, los que te bancan te van a encontrar todo bueno, aunque uno no sea muy asertivo en su trabajo. Y no estoy diciendo que te va a defender, te va a apoyar, y va a comprar tu disco, un ticket, o va a descargar tu canción. Pero también existe un mundo muy lindo y muy grande que explorar; nuevo público, nuevos lugares, y voy por eso. No me quiero quedar sin la posibilidad de vivir experiencias, de visitar otros escenarios, así que la decisión es ir por aquellos que no me conocen inclusive, a los que tengo que presentarles algo para motivarlos. Así mi mundo como Américo pueda crecer mucho más.

¿El nuevo disco que lanzarás con Sony este año traerá más sorpresas y colaboraciones como la de Silvestre Dangond?

Ya es una sorpresa que me tome distinto y este disco va a seguir teniendo colaboraciones, otras participaciones igual de importantes, y también algunos atrevimientos sin perder la esencia, sino tener algunos atrevimientos que creo que son parte de la tendencia actual, pero a mi favor, es que yo las sigo sintiendo muy latinas, muy bailables y muy sentidas.

¿Cuáles serían esos atrevimientos?

Va a haber un par de temas un poco más lentos en su ritmo, pero igual nos van a generar las ganas, el impulso de bailar. Ya lo he probado y lo que compartido con alguna gente y lo han encontrado genial. Eso me ha hecho muy feliz. También algunos sonidos, como pasa en "Mi deseo" donde aparece muy presente el acordeón, la caja vallenata, y quizás unas letras de canciones un poquito más atrevidas, pero eso lo vamos a abordar bien. Nos vamos a mantener en una línea más romántica.

Se dice que este nuevo disco será el más ambicioso de tu carrera...

Cada vez que me embarco en un nuevo trabajo musical, esa es la búsqueda, que tenga gran impacto, fuerza, tratar de tener los elementos o el equipo o las personas con las que uno sueña trabajar, que a veces uno las mira desde lejos y cree que son prácticamente imposibles. Pero la verdad, es que cuando te encuentras con estos elementos, con estas personas, con estos productores o autores y artistas, te das cuenta de que solo bastaba acercarse, presentarles también tu trabajo, lo que tú has hecho y te encuentras con una generosidad tremenda. Lo que finalmente logras es que tu disco explosione de mayor manera, ya que hoy por hoy cada uno tiene su propia red o plataforma social, que como sea nos prestamos y hacemos un cambio de público. Al también ser una multinacional, un productor o compositor venezolano, colombiano, yo de Chile y hacerlo todo desde Miami, ya te abriste un espacio importante. Entonces, definitivamente se vuelve mucho más ambicioso y ya nace con más fuerza.