A&E estrenará: "Me enamoré de mi alumno"

16/01/2019 -

A&E estrenará el domingo 27 de enero a las 22 el especial "Me enamoré de mi alumno: La historia de Mary Kay Letourneau", el escandaloso caso de una mujer de 34 años que quedó embarazada de su ex alumno de 13 años y que tuvo que cumplir una sentencia de siete años y medio de prisión acusada de violación a un menor. Un estremecedor relato en primera persona contado por la propia Mary Kay Letorneau, quien actualmente está casada con Vili Fualaau, su ex alumno y la supuesta víctima, con el que tuvo dos hijas.

"Me enamoré de mi alumno: La historia de Mary Kay Letourneau" es un documental de dos horas en el que Mary Kay confiesa frente a cámara en primera persona la historia de cómo conoció a Vili en 1996, cómo llegó a enamorarse, el momento en que fue consciente de que había cometido un delito, su posterior juicio y sentencia, y su vida actual luego de haber cumplido su condena total de siete años y medio en la prisión.

Además, el especial incluye testimonios del propio Vili Fualaau, los amigos más cercanos de Mary Kay, su abogado David Gehkre; detectives del caso y reportajes al primer esposo de Mary Kay, Steve Letourneau, con quien tuvo cuatro hijos.