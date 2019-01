Damas Gratis hará bailar cumbia en La Salamanca

17/01/2019 -

Como una de las grandes incorporaciones a la grilla de la nueva edición del Festival de La Salamanca, llegará al escenario "Jacinto Piedra" el grupo de cumbia Damas Gratis que traerá su particular repertorio durante la noche del viernes 1 de febrero, en el Club Sarmiento.

En la noche del viernes, el grupo de cumbia villera creado por Pablo Lescano compartirá escenario con Horacio Banegas, Dúo Coplanacu, Bruno Arias, Demi Carabajal, Olivareños, Martín Paz, Soles y Lunas, Súper de Oro y muchos más.

Damas Gratis nació en San Fernando, localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires, en el año 2000, por inspiración del tecladista, compositor y cantante Pablo Lescano.

Sus influencias musicales provienen principalmente del grupo peruano Los Mirlos, en el uso de guitarra eléctrica y la cumbia sonidera mexicana en sus efectos electrónicos.

En un primer momento, Damas Gratis generó polémica por sus letras, vinculadas con la marginalidad. Con el paso de los años, logró trascender los prejuicios e incluso el rock le abrió sus puertas, ya que fue convocado por Fidel Nadal, Los Fabulosos Cadillacs y Andrés Calamaro, además del hito de haberse presentado en el 2018 en el Festival Lollapalooza.

Para el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, la vida no se presentó fácil. Ni siquiera cuando ya estaba al frente del grupo. En el 2002 tuvo un accidente que lo dejó postrado en la cama durante ocho meses. "Tenía una moto, y la tenía en la casa de un amigo. Yo tenía que hacer unas cosas y la fui a buscar, y se largó a llover. Y cuando volvía me pegué un palo: choqué contra un auto, sin seguro, nada", recordó durante una entrevista con Teleshow, y agregó: "Estuve sin poder caminar, fractura en las dos piernas, un flash. En ese tiempo hice las canciones del segundo disco de Flor de Piedra, y las canciones de Damas Gratis. Me acuerdo que iba a grabar en sillas de ruedas a Damas Gratis y ahí es donde me encontré con la puerta del estudio y con el tema de probar, de cantar y esas cosas. Yo nunca había cantado; tocaba los teclados, producía, tenía noción de lo que era producir, pero no cantaba..".

Hoy por hoy, Lescano lleva a Damas Gratis y a su voz a los lugares más impensados, convirtiéndose en uno de los grupos más populares de la Argentina, lo que lo hace decir que el grupo "la está pegando".