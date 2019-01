Acusan a Benito Cerati de hacer apología de la droga

21/01/2019 -

Benito Cerati, el hijo del fallecido líder de Soda Stereo, acaba de editar "Unisex", su tercer disco, en donde defiende la definición de su sexualidad y adopta una actitud hedonista y muy punk en sus letras al punto de cuestionar el sistema de creencias de la sociedad moderna.

Pero no es eso lo que trajo polémica antes del show que brindó el sábado por la noche en Palermo, Buenos Aires. Sino lo que escribió en Twitter previo al espectáculo.

"Estoy a horas de dar el show más importante de mi vida. A quien venga: en lo posible, venga drogado. Va a flashear. Tangente a las 21 horas", escribió Benito en su cuenta oficial de Twitter, según lo reflejó Teleshow.

La frase no pasó inadvertida, ni para sus seguidores, ni para sus detractores. Razón por la cual, el hijo de Gustavo Cerati se apuró en aclarar después: "Quienes se tomaron en serio que yo estaba diciendo lo de las drogas, evidentemente necesita entender cómo funciona Twitter. Either way, ya estamos probando sonido y arrancando en unas horas", escribió.

Cruse

Si bien intentó no detenerse en ningún comentario en particular, no pudo evitar el cruce con el periodista Matías Attem, quien se hizo popular por participar del reality "Despedida de solteros", y al leer el posteo de Benito lo criticó: "Jamás tu viejo hubiera hecho una publicación haciendo apología de la droga. Sos una vergüenza, te doy un consejo: cambiate el apellido así no haces más papelones, ¡salame!".

Benito Cerati no se quedó callado: "Te falta pepa", le respondió; y Attem la siguió: "Entrevisté a Gustavo Cerati varias veces y soy uno de los pocos periodistas en este país que pudieron lograr esto. Hechos, no palabras", dijo y publicó varias fotos con el ex líder de Soda Stéreo. Ese gesto, hizo que Benito retrucara con más crudeza: "Obsesionada ella con probar que es íntima amiga. La cara de ‘sáquenme a este nabo de encima’ que tiene mi viejo en las cuatro fotos", disparó Benito.

Benito Cerati no solo habló sobre su sexualidad el año pasado, declarándose públicamente gay, sino que también hizo referencia a las drogas, cuando a raíz de un cuadro de epilepsia, que no había contado, sufrió un desmayo en la vía pública.

En un primer momento, trascendió que habría sido por un problema de drogas, pero después se supo que tiene epilepsia. "Me enteré cuando llegué a mi casa y ahí puse en Twitter que tenía epilepsia hace dos años. Me chupa un huevo, pero qué ganas que tiene la gente de que sea drogadicto. Qué pesados que son. Sólo tomo agua", reveló en una entrevista con Gente.

Al margen de la escandalosa promoción de la presentación de "Unisex", los críticos de música señalan que Benito Cerati es dueño de una poesía que recuerda mucho al mejor Charly García y que tiene influencias de Luis Alberto Spinetta y de su padre, Gustavo Cerati; dejando de lados las metáforas e imágenes para escribir crudas historias, con una postura cuasi punk, pero también de un hedonismo y jugueteo romántico sexual que lo emparenta con la etapa glam de David Bowie, el celibato de Morrissey y la androginia de Brett Anderson.